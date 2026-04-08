Glück im Unglück: VW prallt gegen Schulbus im Kreis Heilbronn

Untergruppenbach - Ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus hat am Dienstagnachmittag in Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) für ein Aufgebot an Rettungskräften gesorgt.

Der Transporter wurde am Dienstag schwer beschädigt. © Klewer / EinsatzReport24

Gegen 14.50 Uhr prallte eine 69-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Passat in der Haller Straße auf einen als Schulbus eingesetzten Kleintransporter. Zum Zeitpunkt des Aufpralls befanden sich glücklicherweise keine Kinder im Fahrzeug.

Da der Notruf einen Unfall mit einem Schulbus meldete, entsandte die Leitstelle vorsorglich ein großes Kontingent an Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften zur Unfallstelle.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer des Schulbusses in seinem Fahrzeug an einer Haltestelle in der Ortsdurchfahrt gestanden hatte, als die 69-Jährige auf das Heck des Transporters auffuhr.

Der 38-jährige Busfahrer erlitt laut Polizeiangaben leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch zur Vorsorge ebenfalls in eine Klinik eingeliefert.