Golf-Fahrer (83) rammt mehrere Autos und stirbt - zwei Menschen schwer verletzt!

Velbert - Infolge eines verheerenden Verkehrsunfalls in Velbert (Kreis Mettmann) ist am Dienstag (31. Oktober) ein 83-jähriger Autofahrer seinen schweren Verletzungen erlegen.

Bei einem Verkehrsunfall in Velbert kam am Dienstag (31. Oktober) ein 83-jähriger Mann ums Leben. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Senior gegen 18.10 Uhr mit seinem VW Golf auf der Straße "Am Rosenhügel" in Richtung Siebeneicker Straße gefahren.



Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er dann auf den vor ihm fahrenden Fiat Panda eines 74-jährigen Velberters auf und kollidierte anschließend auch noch mit dem VW Tiguan eines 47-Jährigen aus Wuppertal, der in dieselbe Richtung unterwegs war.

Durch den doppelten Crash geriet der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo er schließlich mit dem VW Touran einer 43-jährigen Autofahrerin zusammenstieß.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Golf des 83-Jährigen und blieb schwer beschädigt liegen. Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem Wrack und brachten ihn unter Reanimation in eine Klinik. Dort verstarb er noch am Abend.