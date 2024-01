Golf kommt von Straße ab: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B107

Colditz - Ein Unfall auf der B107 bei Colditz im Landkreis Leipzig endete am Dienstag mit zwei Schwerverletzten.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer (85) ins Krankenhaus. (Symbolbild) © huettenhoelscher/123RF

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 85-Jähriger gegen 12 Uhr Mittag auf der Bundesstraße in Richtung Colditz unterwegs, als er in Höhe der Bad Lausicker Straße die Kontrolle über seinen Golf verlor und von der Fahrbahn abkam.

Der VW rauschte in den Straßengraben, wo er schließlich zum Stehen kam.

Durch den Unfall wurden sowohl der Fahrer als auch seine 82-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 85-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auch die Seniorin wurde zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf circa 10.000 Euro.