Frontalcrash auf schneebedeckter Straße: Zwei Verletzte

Halendorf - Am Montagnachmittag ist ein Pick-Up-Fahrer bei Halendorf (Kreis Ostholstein) in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein 23-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen VW Amarok und geriet in den Gegenverkehr. © Arne Jappe (arj)

Gegen 16 Uhr habe es auf der Landstraße 57 zwischen Lensahn und Schönwalde gekracht, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Der aus Lensahn kommende Fahrer eines VW Amarok sei vermutlich aufgrund der Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten.

Dort stieß der 23-Jährige frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Fahrer des Pick-Ups wurde durch den Unfall leicht verletzt, seine beiden Mitfahrer blieben verschont.

Der 28-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Er wurde allerdings in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.