Frontalcrash auf schneebedeckter Straße: Zwei Verletzte
Halendorf - Am Montagnachmittag ist ein Pick-Up-Fahrer bei Halendorf (Kreis Ostholstein) in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Auto zusammengestoßen.
Gegen 16 Uhr habe es auf der Landstraße 57 zwischen Lensahn und Schönwalde gekracht, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.
Der aus Lensahn kommende Fahrer eines VW Amarok sei vermutlich aufgrund der Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten.
Dort stieß der 23-Jährige frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Fahrer des Pick-Ups wurde durch den Unfall leicht verletzt, seine beiden Mitfahrer blieben verschont.
Der 28-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Er wurde allerdings in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.
Laut Reporter vor Ort war die Straße zwar geräumt, aber durch den anhaltenden Schneefall wieder schneebedeckt. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Landstraße wurde in dem Bereich für rund eine Stunde gesperrt.
