Verfolgungsjagd endet in Unfall: Beifahrerin schwer verletzt

Ein Autofahrer entzieht sich in Hamburg einer Verkehrskontrolle. Wenig später endet die Verfolgung in einem anderen Bundesland.

Von Sebastian Schmitt

Elmshorn - Bei einer Verfolgungsjagd in der Nähe von Elmshorn (Schleswig-Holstein) ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Unfall gekommen - eine Frau ist dabei schwer verletzt worden.

Der Fahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto.
Der Fahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto.  © Florian Sprenger

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, verfolgten die Beamten den Wagen bereits in Hamburg.

Am frühen Morgen wollte eine Streife der Hamburger Polizei den Wagen mit drei Insassen kontrollieren. Der 30 Jahre alte Autofahrer gab plötzlich Gas, um vor der Polizei zu fliehen.

Nach einer Verfolgung bis nach Elmshorn verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

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Seine Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige und eine 15 Jahre alte weitere Insassin des Autos blieben unverletzt.

An der Verfolgungsfahrt waren Einsatzkräfte aus Hamburg und Schleswig-Holstein beteiligt. Warum der Fahrer vor der Polizei floh, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Titelfoto: Florian Sprenger

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