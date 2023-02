Promille-Fahrt endet auf dem Dach: Fahrer (37) verschwindet vom Unfallort

Harsleben - Glück im Unglück hatte ein betrunkener Autofahrer am Dienstagabend im Landkreis Harz, als er sich mit seinem Wagen überschlug.

Der Fahrer (37) des Ford konnte sich selbst aus seinem Auto befreien - trotz nicht geringem Alkoholpegel. © Polizeirevier Harz

Der 37-Jährige war mit seinem Ford Fiesta auf der B79 aus dem Quedlinburger Ortsteil Münchenhof kommend in Richtung Halberstadt unterwegs, als er gegen 20.15 Uhr am Abzweig nach Harsleben die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Daraufhin habe er zwei Verkehrsinseln überfahren und sei gegen eine Leitplanke gekracht, bevor er sich auf dem Dach liegend im Straßengraben wiederfand.

Laut Feuerwehr habe der Fahrer sich selbst aus seinem Wagen befreien können und sei bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr am Unfallort gewesen.

Er sei kurze Zeit später von der Polizei in der Nähe gefunden worden und seine leichten Verletzungen konnten vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.

Um einen Atemalkoholtest kam der Mann nicht herum - dieser ergab 1,38 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt.