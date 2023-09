13.09.2023 14:28 Harzer Schmalspurbahn kracht in Kleintransporter: Autofahrer verletzt

Am Mittwoch krachte in Benneckenstein ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen in einen Kleintransporter. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt.

Von Robert Lilge

Benneckenstein - Am heutigen Mittwoch kam es in Benneckenstein (Landkreis Harz) gegen 10 Uhr zu einem Vorfall zwischen einem Zug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) und einem Kleintransporter. In Benneckenstein krachte ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen gegen einen Kleintransporter. (Symbolbild) © 123rf/summertime72 Dabei wurde ein 27 Jahre alter Mann verletzt, teilte die Polizei Harz mit. Dieser habe mit seinem Mercedes Sprinter versucht, einen unbeschrankten Bahnübergang zu befahren. Laut Aussage des Fahrers habe er den herannahenden Zug übersehen. Der Zug war mit Passagieren besetzt, die in Richtung Nordhausen in Thüringen unterwegs waren. Die HSB teilten mit, dass die Bahnstrecke in dem betroffenen Abschnitt zunächst gesperrt wurde. Unfall 14-jährige Radfahrer weichen Auto aus - einer verletzt sich schwer Davon betroffen sei hauptsächlich der touristische Dampfzug, der von Nordhausen kommend auf den Brocken fährt, sagte ein HSB-Sprecher gegenüber der Deutschen Presseagentur. Der Zug habe vor Benneckenstein umkehren müssen. Auf der Internetseite des Unternehmens stehen mehrere Zugverbindungen, die aufgrund des Unfalls ausfallen müssen.

