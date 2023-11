Heftig! Auto bricht nach Unfall in alle Einzelteile

Florida (USA) - Die Bilder dieses Unfalls lassen einem das Blut in den Adern gefrieren. Eine weiße Corvette wurde buchstäblich auseinandergerissen.

Fahrer- und Beifahrersitz wurden nicht getrennt. Der Rest des Autos zerbrach in seine Einzelteile. © Screenshot/Facebook/Marion County Fire Rescue

Die positive Nachricht vorweg: Der Fahrer des Sportwagens soll am Leben sein. Wie Fox News berichtete, wurde der Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Sein Auto kann allerdings in Einzelteilen auf den Schrottplatz gebracht werden.

Aber was war passiert? Einsatzkräfte der Marion County Fire Rescue (MCFR) wurden am Samstagmorgen im US-Bundesstaat Florida zu einem Horror-Crash gerufen. Laut MCFR sei der Fahrer mit seiner weißen Corvette von der Straße abgekommen und in einen Strommast gekracht.

Der Aufprall muss so heftig gewesen sein, dass der Wagen komplett auseinandergerissen wurde.

Einsatzkräfte fanden den Fahrer etwa 50 Meter von der Unfallstelle entfernt. Wegen herabhängender Stromleitungen musste die Straße gesperrt werden.