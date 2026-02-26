Schutzengel auf vier Pfoten: Hund übersteht Crash bei Heidelberg unverletzt
Dossenheim - Ein missachtetes Vorfahrtsschild führte am späten Mittwochabend zu einem Unfall in Dossenheim bei Heidelberg. Zwei Frauen wurden verletzt, ein Hund blieb wie durch ein Wunder unversehrt.
Gegen 21.10 Uhr war eine 29-jährige Seat-Fahrerin im Einmündungsbereich der K 4142 und K 4243 von Dossenheim kommend unterwegs. Eine 45-jährige VW-Fahrerin, die aus Schwabenheim kam, übersah offenbar das Vorfahrtsrecht der Jüngeren.
Die Fahrzeuge prallten mit solcher Wucht zusammen, dass in beiden Autos die Airbags auslösten. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen zur Absicherung der Unfallstelle aus.
Beide Fahrerinnen kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Ein besonderer Glückspilz war jedoch der Hund der 29-Jährigen. Der Vierbeiner, der zum Unfallzeitpunkt mit im Seat saß, blieb völlig unverletzt.
Sowohl der Seat Ibiza mit einem Schaden von rund 9000 Euro als auch der VW Passat mit einem Schaden von etwa 7000 Euro waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
