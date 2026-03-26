Heftiger Crash zwischen Autos und Lkw: Frau stirbt an Verletzungen

Ein Unfall mit zwei Autos und einem Lkw auf der B404 in Kiel forderte vier Verletzte. Zwei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen.

Von Felix Müschen, Svenja-Marie Kahl Kiel - Auf der B404 im Kieler Stadtteil Kronsburg (Schleswig-Holstein) sind bei einem Verkehrsunfall vier Menschen verletzt worden. Eine Frau starb im Verlauf des Tages an ihren schweren Verletzungen.

Zwei Autos und ein Lkw sind auf der B404 zusammengeprallt. © Florian Sprenger Wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, kam es zu einer Kollision von zwei Autos und einem Lastwagen. Zunächst seien ein Auto und der Lkw im entgegenkommenden Verkehr zusammengestoßen.