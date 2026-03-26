Heftiger Crash zwischen Autos und Lkw: Frau stirbt an Verletzungen
Von Felix Müschen, Svenja-Marie Kahl
Kiel - Auf der B404 im Kieler Stadtteil Kronsburg (Schleswig-Holstein) sind bei einem Verkehrsunfall vier Menschen verletzt worden. Eine Frau starb im Verlauf des Tages an ihren schweren Verletzungen.
Wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, kam es zu einer Kollision von zwei Autos und einem Lastwagen.
Zunächst seien ein Auto und der Lkw im entgegenkommenden Verkehr zusammengestoßen.
Zwei der am Unfall beteiligten Personen sind leicht verletzt, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen.
Eine genaue Unfallursache ist laut Polizei bislang nicht bekannt.
Am frühen Abend gab die Polizei bekannt, dass eine am Unfall beteiligte 56-jährige Frau an ihren schweren Verletzungen verstarb.
Erstmeldung: um 12.33 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.34 Uhr.
Titelfoto: Florian Sprenger