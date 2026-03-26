Heftiger Crash zwischen Autos und Lkw: Mehrere Personen verletzt
Von Felix Müschen
Kiel - Auf der B404 im Kieler Stadtteil Kronsburg (Schleswig-Holstein) sind bei einem Verkehrsunfall vier Menschen verletzt worden.
Wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, kam es zu einer Kollision von zwei Autos und einem Lastwagen.
Zunächst seien ein Auto und der Lkw im entgegenkommenden Verkehr zusammengestoßen.
Zwei der am Unfall beteiligten Personen sind leicht verletzt, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen. Eine genaue Unfallursache ist laut Polizei bislang nicht bekannt.
Titelfoto: Florian Sprenger