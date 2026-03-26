Heftiger Crash zwischen Autos und Lkw: Mehrere Personen verletzt

Kiel - Auf der B404 im Kieler Stadtteil Kronsburg ( Schleswig-Holstein ) sind bei einem Verkehrsunfall vier Menschen verletzt worden.

Zwei Autos und ein Lkw sind auf der B404 zusammengeprallt. © Florian Sprenger

Wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, kam es zu einer Kollision von zwei Autos und einem Lastwagen.

Zunächst seien ein Auto und der Lkw im entgegenkommenden Verkehr zusammengestoßen.