Heftiger Crash zwischen Autos und Lkw: Mehrere Personen verletzt

Ein Unfall mit zwei Autos und einem Lkw auf der B404 in Kiel forderte vier Verletzte. Zwei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen.

Von Felix Müschen

Kiel - Auf der B404 im Kieler Stadtteil Kronsburg (Schleswig-Holstein) sind bei einem Verkehrsunfall vier Menschen verletzt worden.

Zwei Autos und ein Lkw sind auf der B404 zusammengeprallt.
Zwei Autos und ein Lkw sind auf der B404 zusammengeprallt.  © Florian Sprenger

Wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, kam es zu einer Kollision von zwei Autos und einem Lastwagen.

Zunächst seien ein Auto und der Lkw im entgegenkommenden Verkehr zusammengestoßen.

Zwei der am Unfall beteiligten Personen sind leicht verletzt, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen. Eine genaue Unfallursache ist laut Polizei bislang nicht bekannt.

Titelfoto: Florian Sprenger

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