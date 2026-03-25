Unfall im Straßenbahndepot: Frau von Arbeitsbühne getötet

Gotha - Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Dienstagvormittag in Gotha ereignet.

Die 43-Jährige starb bei einem Arbeitsunfall. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Nach Angaben der Polizei war eine 43-Jährige damit beschäftigt, in einem Straßenbahndepot in der Waltershäuser Straße Reparaturarbeiten durchzuführen.

Währenddessen wurde sie von einer Arbeitsbühne erfasst. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie noch am Unfallort verstarb.