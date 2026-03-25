Unfall im Straßenbahndepot: Frau von Arbeitsbühne getötet
Gotha - Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Dienstagvormittag in Gotha ereignet.
Nach Angaben der Polizei war eine 43-Jährige damit beschäftigt, in einem Straßenbahndepot in der Waltershäuser Straße Reparaturarbeiten durchzuführen.
Währenddessen wurde sie von einer Arbeitsbühne erfasst. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie noch am Unfallort verstarb.
Der Gothaer Stadtrat gedachte der Verstorbenen am Dienstagabend mit einer Schweigeminute. Die verunglückte Dame war bei der Thüringer Wald und Straßenbahn GmbH angestellt.
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