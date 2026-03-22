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Kreisverkehr-Crash: Škoda teilt Baum in zwei Hälften und fängt Feuer

in der Nacht zum Sonntag hat sich in Renningen (Landkreis Böblingen) ein folgenschwerer Unfall ereignet.

Von Ivan Simovic

Renningen - Ein folgenschwerer Crash hat sich in der Nacht zum Sonntag im baden-württembergischen Renningen (Landkreis Böblingen) ereignet. Dass der Unfallfahrer dabei nur leicht verletzt wurde, erscheint angesichts der Bilder vor Ort nahezu wie ein Wunder.

Das Auto kam von der Straße ab und krachte gegen den Baum.
Das Auto kam von der Straße ab und krachte gegen den Baum.  © SDMG / Schulz

Nach Angaben der Polizei war ein 49-Jähriger gegen 0.50 Uhr mit seinem Skoda unterwegs, als er den Kreisverkehr an der Alemann-/Voräckerstraße überfuhr und anschließend mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum prallte.

Durch die enorme Wucht wurde dieser in zwei Teile gespalten und kippte um. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Brand.

Trotz der Zerstörung von Auto und Baum hatte der Schutzengel des Fahrers offenbar aufgepasst, sodass er nur leicht verletzt blieb.

Der Wagen fing nach dem Verkehrscrash Feuer.
Der Wagen fing nach dem Verkehrscrash Feuer.  © SDMG / Schulz
Der umgestürzte Baum lag auf einem Teil der Straße.
Der umgestürzte Baum lag auf einem Teil der Straße.  © SDMG / Schulz

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Der Wagen wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Nun sollen Ermittlungen klären, wie es zu dem schweren Verkehrscrash kommen konnte.

Titelfoto: SDMG / Schulz

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