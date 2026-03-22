Kreisverkehr-Crash: Škoda teilt Baum in zwei Hälften und fängt Feuer
Renningen - Ein folgenschwerer Crash hat sich in der Nacht zum Sonntag im baden-württembergischen Renningen (Landkreis Böblingen) ereignet. Dass der Unfallfahrer dabei nur leicht verletzt wurde, erscheint angesichts der Bilder vor Ort nahezu wie ein Wunder.
Nach Angaben der Polizei war ein 49-Jähriger gegen 0.50 Uhr mit seinem Skoda unterwegs, als er den Kreisverkehr an der Alemann-/Voräckerstraße überfuhr und anschließend mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum prallte.
Durch die enorme Wucht wurde dieser in zwei Teile gespalten und kippte um. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Brand.
Trotz der Zerstörung von Auto und Baum hatte der Schutzengel des Fahrers offenbar aufgepasst, sodass er nur leicht verletzt blieb.
Polizei ermittelt zur Unfallursache
Der Wagen wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.
Nun sollen Ermittlungen klären, wie es zu dem schweren Verkehrscrash kommen konnte.
Titelfoto: SDMG / Schulz