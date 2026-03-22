Kreisverkehr-Crash: Škoda teilt Baum in zwei Hälften und fängt Feuer

Renningen - Ein folgenschwerer Crash hat sich in der Nacht zum Sonntag im baden-württembergischen Renningen (Landkreis Böblingen) ereignet. Dass der Unfallfahrer dabei nur leicht verletzt wurde, erscheint angesichts der Bilder vor Ort nahezu wie ein Wunder.

Das Auto kam von der Straße ab und krachte gegen den Baum. © SDMG / Schulz

Nach Angaben der Polizei war ein 49-Jähriger gegen 0.50 Uhr mit seinem Skoda unterwegs, als er den Kreisverkehr an der Alemann-/Voräckerstraße überfuhr und anschließend mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum prallte.

Durch die enorme Wucht wurde dieser in zwei Teile gespalten und kippte um. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Brand.

Trotz der Zerstörung von Auto und Baum hatte der Schutzengel des Fahrers offenbar aufgepasst, sodass er nur leicht verletzt blieb.