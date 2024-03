Heftiger Unfall auf Kreuzung: Opel und BMW krachen zusammen - beide Fahrer verletzt

Frechen - Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Frechen bei Köln haben zwei Autofahrer am Mittwoch teils schwere Verletzungen erlitten.

Der Opel der 33-Jährigen wurde bei dem Unfall in Frechen massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden. © Vincent Kempf

Nach Angaben der Polizei im Rhein-Erft-Kreis war eine 33-jährige Opel-Fahrerin am späten Mittwochabend gegen 21.45 Uhr auf der Holzstraße Richtung Kerpen unterwegs, als die Frau ersten Erkenntnissen zufolge an einer dortigen Kreuzung nach links in die Berrenrather Straße abbiegen wollte.

Zeitgleich war ein 32-jähriger BMW-Fahrer offenbar in entgegengesetzter Richtung auf der Holzstraße unterwegs, als beide Autos aus bislang unklarer Ursache im Kreuzungsbereich zusammenkrachten.

Wie Fotos vom Unfallort zeigten, landete der BMW nach dem Zusammenstoß in einer Böschung neben der Fahrbahn, während der Opel massiv demoliert auf der Straße stehen blieb.

Zeugen des heftigen Crashs alarmierten umgehend Polizei und Rettungskräfte, ehe sie bis zum Eintreffen der Sanitäter Erste Hilfe bei beiden Autofahrern leisteten. Die 33-Jährige erlitt demnach schwere Verletzungen, der 32-Jährige trug leichte Blessuren davon.

Beide Patienten wurden nach der Erstversorgung vor Ort in verschiedene Krankenhäuser gebracht.