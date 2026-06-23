Sprinter gerät auf Gegenfahrbahn und kracht in Bus: Sechs Menschen verletzt

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Sechs Fahrgäste sind am Dienstagnachmittag in Hessen bei einem Unfall mit einem Bus und Transporter auf einer Landesstraße bei Langenselbold verletzt worden.

Von Sandra Trauner, Jan Höfling

Langenselbold - Das hätte noch deutlich schlimmer ausgehen können: Sechs Fahrgäste sind bei einem Unfall mit einem Linienbus und einem Transporter auf einer Landesstraße bei Langenselbold am Dienstagnachmittag verletzt worden.

Auf einer Landesstraße bei Langenselbold ist ein Transporter mit einem Bus kollidiert. Sechs Fahrgäste wurden beim Zusammenstoß verletzt.
Auf einer Landesstraße bei Langenselbold ist ein Transporter mit einem Bus kollidiert. Sechs Fahrgäste wurden beim Zusammenstoß verletzt.  © 5VISION.NEWS

Laut der Polizei war ein 29 Jahre alter Fahrer eines Sprinters zwischen dem Bahnhof Langenselbold und Neuenhaßlau unterwegs, als sein Transporter aus bislang noch ungeklärter Ursache plötzlich auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geriet.

Der Fahrer eines Linienbusses habe noch versucht, durch ein Ausweichmanöver eine Kollision mit dem Fahrzeug zu verhindern. Dennoch stießen beide Fahrzeuge den Angaben zufolge heftig zusammen.

Infolge des Zusammenpralls sei der hintere Teil des Gelenkbusses ins Schlingern geraten, schildert die Polizei: "Der Bus schaukelte sich auf, hob nach bisherigen Erkenntnissen kurzzeitig leicht von der Fahrbahn ab und setzte anschließend wieder auf der Straße auf." Durch den Unfall seien mehrere Fenster im Fahrgastbereich zersprangen, hieß es.

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Aufgrund der umherfliegenden Glassplitter und der Wucht des Aufpralls erlitten sechs Fahrgäste leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst war nach dem Unfall mit zahlreichen Kräften vor Ort im Einsatz.
Der Rettungsdienst war nach dem Unfall mit zahlreichen Kräften vor Ort im Einsatz.  © 5VISION.NEWS

Unfall auf Landstraße bei Langenselbold in Hessen: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Zu diesen zählten demnach Schnitt- und Schürfwunden. Rettungskräfte versorgten die Betroffenen vor Ort und brachten fünf von ihnen anschließend in Krankenhäuser. Der Bus- und der Sprinter-Fahrer blieben nach aktuellem Stand unverletzt.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der Landesstraße.

Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Langenselbold hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06183911550 zu melden.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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