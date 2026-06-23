VW-Fahrer verliert Kontrolle und kracht gegen Baum: Mann mit Heli in Klinik transportiert

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Unfall auf der B457 in Hessen: Ein Autofahrer ist mit einem VW Polo von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er erlitt schwerste Verletzungen.

Von Jan Höfling

Gründau - Heftiger Unfall auf der B457 in Hessen am Dienstagvormittag: Ein Autofahrer ist mit einem VW Polo von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 34-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Auf der B457 ist es in Hessen zu einem Unfall gekommen.
Auf der B457 ist es in Hessen zu einem Unfall gekommen.  © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Mann gegen 11.30 Uhr zwischen den Gründauer Ortsteilen Lieblos und Gettenbach in Fahrtrichtung Büdingen unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle verlor.

Das Fahrzeug kam den Angaben zufolge auf nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum am Rand der Bundesstraße.

Der 34-Jährige wurde nach einer Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

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Die B457 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Weshalb der Autofahrer auf gerade Strecke die Kontrolle über seinen VW verlor, ist bislang unklar und Teil der Ermittlungen.

Ein VW Polo ist frontal mit einem Baum kollidiert, der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.
Ein VW Polo ist frontal mit einem Baum kollidiert, der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.  © 5VISION.NEWS

Ein Gutachter soll die Beamten bei der Rekonstruktion des Hergangs unterstützen. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183911550 bei der Langenselbolder Polizei zu melden.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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