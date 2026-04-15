Heftiger Unfall im Kreis Böblingen: Auto muss mit Kran geborgen werden

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Ein heftiger Unfall auf der L1208 im Kreis Böblingen hat am frühen Mittwochmorgen für einen größeren Einsatz gesorgt. Eine Autofahrerin landete im Gebüsch.

Von Johanna Baumann

Steinenbronn - Ein spektakulärer Unfall auf der L 1208 im Kreis Böblingen hat am frühen Mittwochmorgen für einen größeren Einsatz gesorgt. Eine 59-jährige Autofahrerin kam von der Fahrbahn ab und landete im tiefen Gebüsch.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.  © SDMG / Dettenmeyer

Gegen 5.25 Uhr war die Ford-Fahrerin von Steinenbronn kommend in Richtung Tübingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte sie erst nach rechts gegen die Leitplanke.

Dann schanzte der Ford über einen angrenzenden Waldweg, durchbrach ein Gebüsch sowie einen Zaun und krachte schließlich gegen einen Baum.

Die 59-Jährige konnte sich mit leichten Verletzungen aus dem Wrack befreien und wurde nach der Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

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Unfall Abbiegen geht schief: Ford und Peugeot krachen an Kreuzung zusammen

Da das Fahrzeug in abschüssigem Gelände zum Stehen kam, war ein normaler Abschleppwagen machtlos. Die Einsatzkräfte mussten einen Teleskopkran anfordern, um den stark beschädigten Ford aus dem Waldstück zu heben.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die L 1208 voll gesperrt werden. Erst gegen 9.50 Uhr konnte die Polizei die Strecke wieder komplett für den Verkehr freigeben. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf rund 13.000 Euro.

Titelfoto: SDMG / Dettenmeyer

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