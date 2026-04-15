Heftiger Unfall im Kreis Böblingen: Auto muss mit Kran geborgen werden
Steinenbronn - Ein spektakulärer Unfall auf der L 1208 im Kreis Böblingen hat am frühen Mittwochmorgen für einen größeren Einsatz gesorgt. Eine 59-jährige Autofahrerin kam von der Fahrbahn ab und landete im tiefen Gebüsch.
Gegen 5.25 Uhr war die Ford-Fahrerin von Steinenbronn kommend in Richtung Tübingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte sie erst nach rechts gegen die Leitplanke.
Dann schanzte der Ford über einen angrenzenden Waldweg, durchbrach ein Gebüsch sowie einen Zaun und krachte schließlich gegen einen Baum.
Die 59-Jährige konnte sich mit leichten Verletzungen aus dem Wrack befreien und wurde nach der Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
Da das Fahrzeug in abschüssigem Gelände zum Stehen kam, war ein normaler Abschleppwagen machtlos. Die Einsatzkräfte mussten einen Teleskopkran anfordern, um den stark beschädigten Ford aus dem Waldstück zu heben.
Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die L 1208 voll gesperrt werden. Erst gegen 9.50 Uhr konnte die Polizei die Strecke wieder komplett für den Verkehr freigeben. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf rund 13.000 Euro.
Titelfoto: SDMG / Dettenmeyer