Heftiger Unfall im Kreis Böblingen: Auto muss mit Kran geborgen werden

Steinenbronn - Ein spektakulärer Unfall auf der L 1208 im Kreis Böblingen hat am frühen Mittwochmorgen für einen größeren Einsatz gesorgt. Eine 59-jährige Autofahrerin kam von der Fahrbahn ab und landete im tiefen Gebüsch.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. © SDMG / Dettenmeyer

Gegen 5.25 Uhr war die Ford-Fahrerin von Steinenbronn kommend in Richtung Tübingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte sie erst nach rechts gegen die Leitplanke.

Dann schanzte der Ford über einen angrenzenden Waldweg, durchbrach ein Gebüsch sowie einen Zaun und krachte schließlich gegen einen Baum.

Die 59-Jährige konnte sich mit leichten Verletzungen aus dem Wrack befreien und wurde nach der Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Da das Fahrzeug in abschüssigem Gelände zum Stehen kam, war ein normaler Abschleppwagen machtlos. Die Einsatzkräfte mussten einen Teleskopkran anfordern, um den stark beschädigten Ford aus dem Waldstück zu heben.