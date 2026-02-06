Heftiger Unfall: Volkswagen-Fahrer kracht frontal gegen Baum

Jena - Auf der B7 bei Jena hat sich am Freitagmittag ein schwerer Unfall ereignet.

Der Volkswagen wurde völlig zerstört. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Kurz vor dem Stadtteil Isserstedt war der Fahrer eines VW Golf aus bislang noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht.

Die Ermittlungen der Polizei Jena zur genauen Unglücksursache laufen bereits. Wie es heißt prüfen die Beamten unter anderem, ob ein medizinischer Notfall vorlag.

Die Berufsfeuerwehr Jena sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und befreiten den Mann aus seinem Volkswagen. Im Anschluss wurde der schwer verletzte VW-Fahrer in die Uniklinik nach Jena gebracht.