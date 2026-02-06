Heftiger Unfall: Volkswagen-Fahrer kracht frontal gegen Baum

Auf der Bundesstraße sieben bei Jena hat sich am Freitagmittag ein schwerer Unfall ereignet.

Jena - Auf der B7 bei Jena hat sich am Freitagmittag ein schwerer Unfall ereignet.

Der Volkswagen wurde völlig zerstört.
Kurz vor dem Stadtteil Isserstedt war der Fahrer eines VW Golf aus bislang noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht.

Die Ermittlungen der Polizei Jena zur genauen Unglücksursache laufen bereits. Wie es heißt prüfen die Beamten unter anderem, ob ein medizinischer Notfall vorlag.

Die Berufsfeuerwehr Jena sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und befreiten den Mann aus seinem Volkswagen. Im Anschluss wurde der schwer verletzte VW-Fahrer in die Uniklinik nach Jena gebracht.

Die Feuerwehr entfernte das Dach und die Türen, um den VW-Fahrer aus seinem Auto holen zu können.
Die B7 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten über eine Stunde voll gesperrt. Der Golf wurde völlig zerstört und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

