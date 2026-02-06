Mercedes kracht nach Fahrfehler gegen Stadtbahn: Vier Verletzte in Mannheim

Mannheim - Ein Fahrfehler hat am Freitagnachmittag in Mannheim für eine schwere Kollision und eine Sperrung gesorgt.

Die Straßenbahnstrecke musste am Nachmittag gesperrt werden. © René Priebe / PR-Video

Gegen 13.25 Uhr war eine 49-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Neckarauer Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Niederfeldstraße nach links abbiegen. Dabei missachtete die Frau laut Polizei wohl ein Rotlicht.

Es kam zu einer Kollision mit einer Straßenbahn der Linie 1, die in gleicher Richtung unterwegs war.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden in der Straßenbahn insgesamt vier Fahrgäste leicht verletzt. Das beschädigte Auto wurde am Straßenrand abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Beamten mussten den betroffenen Bereich sperren und den Verkehr bis etwa 14.20 Uhr manuell regeln. Auch die Strecke der Linie 1 war blockiert und konnte von der RNV erst gegen 14.07 Uhr wieder für den Bahnverkehr freigegeben werden.