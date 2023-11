Heftiger Unfall bei Irxleben: Lastwagen kracht frontal in Transporter, mehrere Personen verletzt!

Irxleben - Am heutigen Mittwochmorgen kam es auf der B1 zwischen Irxleben ( Landkreis Börde ) und der A14 zu einem Unfall , bei dem drei Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Warum der Brummi-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, ist derzeit noch unklar. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, waren ein Lastwagen und ein Transporter an dem Crash beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen war ein 43-jähriger Lasterfahrer auf der B1 in Richtung Irxleben unterwegs gewesen, als er aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Transporter eines 45-Jährigen. Aufgrund der Wucht kippte der Brummi auf die Seite, das andere Fahrzeug geriet in den Straßengraben.

Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt, schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sein 39-jähriger Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon und konnte sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien.

Auch der Fahrer des Lastkraftwagens wurde nur leicht verletzt.