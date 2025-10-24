25-Jähriger stirbt nach Frontal-Crash in seinem Ford Mustang
Heide (Kreis Dithmarschen) – Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 203 zwischen Heide und Gaushorn ist am Freitagnachmittag ein 25-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen.
Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr. Ein Ford Mustang und ein Transporter waren aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe eines Parkplatzes frontal zusammengestoßen.
Zwei Männer aus dem Transporter (41 und 34 Jahre alt) konnten ihr Fahrzeug eigenständig verlassen. Der 25-jährige Mustang-Fahrer und seine 24-jährige Beifahrerin waren eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.
Für den 25-jährigen Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Seine Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Die beiden Männer im Transporter wurden ebenfalls schwer verletzt, schweben laut Polizei jedoch nicht in Lebensgefahr.
Der Mustang soll auf der Gegenfahrbahn geraten sein
Wie es zu dem Frontal-Crash kommen konnte, ist noch unklar. Zeugen berichteten, dass der Mustang aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Ein Sachverständiger der Dekra wurde hinzugezogen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.
Die B203 ist nach Angaben des ADAC weiterhin für die Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.
Titelfoto: Florian Sprenger