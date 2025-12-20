Straße gesperrt nach Zusammenprall im Norden: Mehrere Schwerverletzte

Bordesholm - Bei einem Unfall sind auf der L49 bei Bordesholm ( Schleswig-Holstein ) am Nachmittag mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall auf der L49 wurden mehrere Personen schwer verletzt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten drei Personen schwere und eine Person lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Straße ist demnach zwischen der Anschlussstelle der A7 und der Gemeinde Hoffeld in beide Richtungen gesperrt.