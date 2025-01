27-Jähriger nach Ampel-Unfall in Lebensgefahr

Heilbronn - Schwerer Unfall in Heilbronn : Ein junger Mann wurde Samstagnacht beim Zusammenstoß von zwei Autos lebensgefährlich verletzt.

Der Mann konnte aus dem VW gerettet werden, bevor der Wagen Feuer fing. © ER24 / EinsatzReport24

Es geschah gegen 1.58 Uhr auf der Neckartalstraße, teilte die Polizei mit.

Der 27-jährige Fahrer eines VWs war auf der Straße in Richtung Lauffen unterwegs. An der Einmündung zur Neue Straße kollidierte sein Auto mit dem Audi eines 22-Jährigen, der aus der Einmündung auf die Neckartalstraße abbog.

Ersthelfer zogen den lebensbedrohlich verletzten 27-Jährigen aus dem VW. Kurz darauf fing das Auto an zu brennen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik, wo er in akuter Lebensgefahr schwebt. Der Audi-Fahrer brach sich einen Arm.

An der Unfallstelle ist eine Ampel, die nach Polizeiangaben zu dem Zeitpunkt in Betrieb war. Es ist unklar, welchem Fahrer sie grünes Licht gezeigt hatte. Das wird derzeit untersucht. Die Polizei hat dazu einen Gutachter hinzugezogen.