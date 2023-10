Hofgeismar: Landwirt (72) wird von Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt

Hofgeismar - Noch ist unklar, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte: Bei Hofgeismar in Nordhessen wurde ein 72-jähriger Landwirt von einem Traktor erfasst und überrollt - laut Polizei soll der Senior in Lebensgefahr schweben!

Tragischer Unfall bei Hofgeismar: Ein schwer verletzter Landwirt wurde vom Rettungsdienst versorgt und auf schnellstem Weg in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: 123RF/rihardzz, Roberto Pfeil/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am heutigen Dienstag gegen 13 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Udenhäuser Straße in Hofgeismar, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler stand der 72-Jährige neben dem Traktor, wobei dessen Motor bereits lief.

"Aus bisher ungeklärter Ursache setzte sich der führerlose Traktor in Bewegung und erfasste den Mann, der anschließend unter das Fahrzeug geriet", fügte ein Polizeisprecher hinzu.

Der Landwirt erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde von Einsatzkräften des herbeigeeilten Rettungsdienstes versorgt und auf schnellstem Weg in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

"Nach bisherigen Informationen soll Lebensgefahr für den 72-Jährigen bestehen", ergänzte der Sprecher.

Da es sich um einen Arbeitsunfall handelt, wurden von den Beamten die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und das Dezernat für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Kassel eingeschaltet.