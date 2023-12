Horror-Crash mit vier Toten: Krankenwagen und Reisebus kollidieren

San Marino (Italien) - In einem kleinen Ort in Italien hat sich ein furchtbarer Unfall ereignet. Vier Menschen starben.

Beide Fahrzeuge fingen Feuer, der Krankenwagen brannte völlig aus. © Polizia di Stato

Unfallort war ein Tunnel zwischen den Orten Urbino und Fermignano. Am Mittwochnachmittag krachte ein Reisebus mit Kindern an Board frontal in einen Krankenwagen. Das Einsatzfahrzeug fing Feuer.

Im Wagen befanden sich laut einem Bericht der italienischen Zeitung "Il Resto del Carlino" vier Personen: Eine Krankenschwester (49), der Fahrer des Rettungswagens (59), ein Arzt (41) sowie der 85-jährige Patient, der aufgrund eines Schwächeanfalls ins Krankenhaus gebracht werden sollte.

Dem Bericht nach explodierten die Sauerstoffflaschen an Bord des Krankenwagens, der daraufhin völlig ausbrannte. Laut einem weiteren Medienbericht fuhr der Rettungswagen aus ungeklärten Umständen im Tunnel in den Gegenverkehr.