Horror-Unfall: BMW fährt in Gegenverkehr - Fahrer (20) schwer verletzt

Kirchardt (Landkreis Heilbronn) - Horror-Unfall in Baden-Württemberg . Bei einem schweren Crash im Landkreis Heilbronn ist in der Nacht zum Samstag ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Er geriet mit seinem BMW in den Gegenverkehr.

Der BMW wurde völlig zerstört. © EinsatzReport24

Es grenzt an ein Wunder, dass bei diesem Unfall niemand ums Leben kam ...

Laut Polizei geriet ein 20-Jähriger auf der L1110 zwischen Kirchardt und Berwangen aus noch zu klärender Ursache mit seinem BMW in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem Laster zusammen.

Der BMW wurde völlig zerstört. Die eintreffenden Rettungskräfte versorgten den Verunglückten. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Trucker blieb unverletzt.