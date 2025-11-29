Horror-Unfall: BMW fährt in Gegenverkehr - Fahrer (20) schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall im Landkreis Heilbronn ist in der Nacht zum Samstag ein 20-Jähriger schwer verletzt worden.

Von Clemens Grosz

Kirchardt (Landkreis Heilbronn) - Horror-Unfall in Baden-Württemberg. Bei einem schweren Crash im Landkreis Heilbronn ist in der Nacht zum Samstag ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Er geriet mit seinem BMW in den Gegenverkehr.

Der BMW wurde völlig zerstört.
Es grenzt an ein Wunder, dass bei diesem Unfall niemand ums Leben kam ...

Laut Polizei geriet ein 20-Jähriger auf der L1110 zwischen Kirchardt und Berwangen aus noch zu klärender Ursache mit seinem BMW in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem Laster zusammen.

Der BMW wurde völlig zerstört. Die eintreffenden Rettungskräfte versorgten den Verunglückten. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Trucker blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 60.000 Euro. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Straße blieb über Stunden gesperrt.

