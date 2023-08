17.08.2023 07:49 3.513 Horror-Unfall: Opel kracht frontal in Lkw, Jugendlicher (†19) und Kind (†12) sterben

Von Bastian Küsel

Meppen - Tragisch: Bei einem Unfall in Meppen (Niedersachsen) sind am Mittwoch ein 19-Jähriger und ein zwölfjähriges Kind ums Leben gekommen. Bei einem Unfall in Meppen (Niedersachsen) sind am Mittwoch ein 19-Jähriger und ein zwölfjähriges Kind ums Leben gekommen. © Nord-West-Media TV/dpa Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 17.50 Uhr auf der B402. Demnach war der 19-Jährige mit seinem Opel mit niederländischem Kennzeichen in Richtung Niederlande unterwegs. Bei einem Überholvorgang übersah der junge Mann offensichtlich einen entgegenkommenden Lkw, die beiden Fahrzeuge krachten frontal ineinander. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Opel "massiv deformiert" und in den Seitenraum geschleudert wurde. Unfall Kanu auf der Wupper gekentert: 47-Jährige stirbt im Krankenhaus Der 19-Jährige sowie sein zwölfjähriger Beifahrer erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 59-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die B402 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

