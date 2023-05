24.05.2023 16:13 9.188 Horror-Unfall vor Grundschule: Rentnerin kracht mit Skoda in Fußgänger und Autos!

Am Montagmorgen kam es an einer Grundschule in Bad Harzburg zu einem schweren Unfall, bei dem mehrere Personen schwer verletzt wurden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Bad Harzburg - Im Landkreis Goslar kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen, darunter auch Kinder, teils schwer verletzt wurden. Warum die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, ist noch unklar. © Polizeiinspektion Goslar Nach Angaben der Polizeiinspektion Goslar befuhr eine 88-jährige Frau aus Bad Harzburg gegen 7.50 Uhr mit ihrem Skoda die Wichernstraße aus Richtung Sachsenring kommend. Kurz nach einer Kreuzung am Sachsenring geriet die Fahrerin auf der leicht abschüssigen Straße aus noch ungeklärter Ursache auf den linksseitigen Gehweg. Hier erfasste sie kurz vor der Gerhard-Hauptmann-Schule eine 42-Jährige, die ihren siebenjährigen Sohn zu Schule brachte. Die Frau wurde hierbei schwer verletzt, der Junge konnte glücklicherweise ausweichen und blieb unverletzt. Unfall Rollerfahrer kracht ins Auto einer 85-Jährigen und verletzt sich schwer Die Skoda-Fahrerin bekam jedoch ihren Wagen nicht unter Kontrolle, fuhr weiter auf dem Gehweg entlang und stieß daraufhin in Höhe der Zufahrt zur Grundschule frontal mit einem haltenden Auto zusammen. Der 31-jährige Fahrzeugführer hatte seinen Sohn (7) kurz zuvor aus dem Fahrzeug gelassen. Der Fahrer selbst und ein weiteres dreijähriges Kind befanden sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes noch im Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Ford des Mannes in ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Hierbei wurden der Fahrer und sein Sohn schwer verletzt. Der Dreijährige auf der Rückbank wurde trotz Kindersitz verletzt. Mehrere Kriseninterventionsteams kümmerten sich um Augenzeugen und Betroffene. © Polizeiinspektion Goslar Mehrere Kriseninterventionsteams kamen zum Einsatz Totalschaden: Keines der Fahrzeuge war nach dem Crash noch fahrtüchtig. © Polizeiinspektion Goslar Alle verletzten Personen wurden mit Rettungshubschraubern sowie Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Insgesamt wurden 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 35 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie 10 Einsatzkräfte der Polizei alarmiert. Neben der Versorgung der Verletzten sowie der Unfallaufnahme musste auch eine umfangreiche Krisenintervention durchgeführt werden. Unfall Mehrere Wildunfälle am Dienstag: Dreimal kracht es zwischen Auto und Tier Da sich der Unfall kurz vor Schulbeginn ereignete, wurden zahlreiche Schüler Augenzeugen des Ereignisses. Mehrere Kriseninterventionsteams des Landkreises Goslar sowie der Landesschulbehörde waren den gesamten Vormittag beschäftigt, das Erlebte aufzuarbeiten. Insgesamt drei Rettungshubschrauber wurden zum Einsatz gerufen. © Polizeiinspektion Goslar Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache finden durch das Polizeikommissariat Bad Harzburg statt.

Titelfoto: Polizeiinspektion Goslar