Hubschrauber im Einsatz: Fußgängerin bei Unfall auf B101 schwer verletzt

Freiberg - Die B101 musste in Freiberg nach einem schweren Unfall voll gesperrt werden.

Der Mitsubishi war plötzlich von der B101 in Freiberg abgekommen und hat eine Fußgängerin (70) erfasst. © Marcel Schlenkrich

Der Unfall passierte am Donnerstag kurz nach 14 Uhr, als eine Mitsubishi-Fahrerin (48) auf der B101/Olbernhauer Straße aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Der Mitsubishi fuhr über den Fußweg, wobei das Fahrzeug eine Passantin (70) erfasste, die dort gerade unterwegs war. Das Auto blieb schließlich an einer Hauswand stehen.

Die Seniorin wurde schwer verletzt. Sie kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Die 48-Jährige wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt.

Laut Polizei musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. "Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro", so ein Polizeisprecher.