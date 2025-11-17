Hubschrauber im Einsatz! Radfahrer wird von Trecker erfasst

Prisdorf - Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg! Am Montagmorgen ist ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Trecker in Prisdorf schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Prisdorf ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. © Florian Sprenger

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall gegen 9.07 Uhr auf dem Borsteler Weg ereignet.

Der Radfahrer wurde dabei verletzt und von Rettungskräften versorgt.

Über die Schwere seiner Verletzungen konnte der Sprecher keine Angaben machen, nach TAG24-Informationen soll der Radfahrer aber in Lebensgefahr schweben.

Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort.