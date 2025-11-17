Hubschrauber im Einsatz! Radfahrer wird von Trecker erfasst
Prisdorf - Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg! Am Montagmorgen ist ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Trecker in Prisdorf schwer verletzt worden.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall gegen 9.07 Uhr auf dem Borsteler Weg ereignet.
Der Radfahrer wurde dabei verletzt und von Rettungskräften versorgt.
Über die Schwere seiner Verletzungen konnte der Sprecher keine Angaben machen, nach TAG24-Informationen soll der Radfahrer aber in Lebensgefahr schweben.
Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort.
Wie genau es zu dem schweren Unfall in Prisdorf gekommen war, ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Florian Sprenger