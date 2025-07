Hyundai geht nach Unfall in Flammen auf: Beifahrer (†24) stirbt noch an Ort und Stelle

Pforzheim - Grauenvolles Ende eines schweren Unglücks : Im Nordwesten Baden-Württembergs ist am gestrigen Freitagabend ein Auto mit zwei Insassen nach einem Verkehrsunfall in Flammen aufgegangen. Für eine der beiden Personen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Alles in Kürze

Das Auto geriet auf einem Feld in Brand. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte, war der 23-jährige Fahrer aus dem Enzkreis kurz nach 20 Uhr mit einem Hyundai auf der K4530 von Eisingen in Richtung Kieselbronn unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts von der Straße abkam.

Von dort wurde das Fahrzeug auf ein Feld geschleudert, kam erst etwa 150 Meter weiter zum Stehen und fing daraufhin Feuer.

Die zur Hilfe geeilten Einsatzkräfte von Feuerwehr Rettungsdienst konnten das Leben des ein Jahr älteren Beifahrers allerdings nicht mehr retten, er verstarb noch an der Unglücksstelle.

Der Lenker des Wagens hingegen überlebte den Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem tödlichen Unglück kommen konnte, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu laufen.