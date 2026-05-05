Mercedes gerät auf Gegenspur: Zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash im Kreis Karlsruhe

Pfinztal - Am Dienstagmorgen kam es auf der B293 in der Gemeinde Pfinztal im Kreis Karlsruhe zu einem schweren Unfall . Zwei junge Männer wurden dabei schwer verletzt.

Auf der Fahrbahn der B293 bei Pfinztal entstand ein Trümmerfeld. © Melanie Keul / EinsatzReport24

Gegen 8.35 Uhr war ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B293 in Richtung Berghausen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang geriet der Wagen jedoch aus noch ungeklärter Ursache auf den rechten Grünstreifen.

Beim Versuch, gegenzulenken, verlor der Fahrer wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Mercedes frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 21-jährigen Mannes.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Autofahrer schwere Verletzungen. Nach ersten Informationen der Polizei besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Beide Männer wurden nach der Erstversorgung vor Ort in Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Beamten auf etwa 30.000 Euro schätzen.