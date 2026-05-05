Unglück im Weinberg: 66-Jähriger nach Traktor-Überschlag lebensbedrohlich verletzt

Sulzfeld - Bei einem schweren Unfall am Dienstagvormittag wurde ein 66-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehr rückte an, um bei der Sicherung und Bergung des Traktorgespanns zu unterstützen. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Das Unglück ereignete sich gegen 11.25 Uhr bei landwirtschaftlichen Arbeiten in einem Weinberg im Gewann Hälde, das zwischen Sulzfeld und Mühlbach liegt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 66-Jährige mit seinem Traktor auf einer Gefällstrecke unterwegs.

Während der Bergabfahrt verlor er mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über das schwere Gespann. In der Folge überschlug sich der Traktor mehrfach am Hang.

Der Fahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Aufgrund der Schwere der Verletzungen und des unwegsamen Geländes wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.