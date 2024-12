Frontalcrash nach Drift-Versuch, dann fliegen auch noch die Fäuste

Idar-Oberstein - In Idar-Oberstein ( Rheinland-Pfalz ) hat ein alkoholisierter und offenbar übermütiger Autofahrer bei einem Drift-Versuch an einer Kreuzung einen Frontalcrash verursacht.

Der Unfallverursacher hatte nach dem Crash das Weite gesucht, konnte aber kurz darauf von der Polizei gestellt werden. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Glücklicherweise blieben alle Beteiligten bei dem Unfall unverletzt. Allerdings entwickelte sich nach dem Crash noch ein Handgemenge, bei dem sich zwei Männer leichte Verletzungen zuzogen.

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Vorfall, der sich am gestrigen Sonntag ereignet hatte, nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach war der angetrunkene Mann in seinem Auto auf der B41 in Fahrtrichtung Kirn unterwegs, als er in einer Kreuzung plötzlich stark beschleunigte und dann versuchte, mit einem sogenannte "Drift" in entgegengesetzter Richtung wieder auf die B41 zu gelangen.

Das misslang allerdings und der Wagen krachte frontal gegen einen anderen, an einer Ampel der Kreuzung haltenden Wagen.

Daraufhin stieg der Beifahrer des Unfallverursachers aus und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Fahrer des anderen Autos. Im Anschluss suchte der Unfallverursacher auch noch das Weite, konnte aber kurz darauf von der alarmierten Polizei in der Nähe des Unfallorts gestellt werden.