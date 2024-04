22.04.2024 12:10 Im geparkten Lkw schlafender Fahrer bei Crash schwer verletzt im Führerhaus eingeklemmt

Auf einer Raststätte an der A48 erlitt ein in seinem Lkw schlafender Fahrer schwere Verletzungen: Ein anderer Lastwagen war in sein Fahrzeug hineingekracht.

Von Marc Thomé

Landkreis Mayen-Koblenz - Am frühen Morgen des heutigen Montags wurde bei einem Unfall auf dem Gelände einer Raststätte an der A48 ein in seinem Lastwagen schlafender Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Der 37 Jahre alte, alkoholisierte Lkw-Fahrer war auf der Raststätte in einen abgestellten Lastwagen gekracht und hatte diesen in einen weiteren Sattelzug geschoben. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa Ein anderer 37 Jahre alter Lkw-Fahrer war mit seinem Brummi zuvor auf den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Laster hineingefahren uns hatte ihn in den davor geparkten Sattelzug geschoben. Ein Sprecher der Polizei schilderte den Unfall nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach hatte der 37-Jährige schon kurz zuvor - etwa gegen 5 Uhr - zwischen den Anschlussstellen Polch und Mayen mit seinem Lkw die Mittelleitplanke der Autobahn touchiert, ehe er dann in die Raststätte Elztal Nord hineinfuhr. Dort verlor er ein weiteres Mal die Kontrolle über den Lastwagen, krachte in den geparkten Sattelzug und schob ihn in den Lkw davor, wodurch der Fahrer mit schweren Verletzungen im Führerhaus eingeklemmt wurde. Unfall Geschlossene Schranken ignoriert: Auto kracht mit Zug zusammen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mayen befreiten den Mann und er wurde in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut dem Polizeisprecher aber nicht. Der 37-jährige Verursacher des Unfalls erlitt leichte Verletzungen am Knie. Sekundenschlaf und Alkohol am Steuer waren wohl Unfallursache Der Mann gab zunächst an, er sei kurz eingenickt und habe deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Allerdings ergab ein Atemalkoholtest laut dem Polizeisprecher auch noch einen Wert von 1,16 Promille. Also musste der 37-Jährige zur Blutabnahme in ein Krankenhaus eingeliefert werden und die Polizei behielt seinen Führerschein ein. Alle drei am Unfall beteiligten Lastwagen waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt laut dem Sprecher im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich.

