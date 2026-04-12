Irrfahrt endet an Tankstelle: Opel durchbricht Zaun und rammt Autos

Sulzbach-Laufen - Am späten Samstagnachmittag kam es in Sulzbach-Laufen (Landkreis Schwäbisch Hall) zu einem spektakulären Verkehrsunfall . Eine 49-jährige Autofahrerin kam von der Fahrbahn ab und raste quer über ein Tankstellengelände.

Der schwer beschädigte Wagen musste abgeschleppt werden. © onw-images / Philipp André

Gegen 17 Uhr war die Frau in ihrem Opel Meriva auf der Hauptstraße in Richtung Gaildorf unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie dabei die Kontrolle über ihren Wagen und geriet nach links von der Fahrbahn ab.

Der Opel durchbrach einen Zaun und schlitterte auf das Gelände einer Tankstelle. Dort kollidierte das Fahrzeug mit zwei geparkten Autos und blieb auf der Seite liegen.

Da die Fahrerin ihren Wagen nicht mehr selbstständig verlassen konnte, rückte die Feuerwehr an, um sie aus dem Wrack zu bergen. Der Rettungsdienst brachte die 49-Jährige anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei deutet alles darauf hin, dass eine medizinische Ursache zu dem Unfall geführt hat.