Junge (8) bei Unfall schwer verletzt: Vater geht auf Autofahrer los

Gemmrigheim - Ein achtjähriger Junge ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Vater des Jungen soll dem 58 Jahre alten Autofahrer daraufhin laut Polizei mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.

Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Stephan Jansen/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der 58-Jährige am Sonntagnachmittag auf einem Wirtschaftsweg Richtung Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) unterwegs.

Der Achtjährige sei hinter einem geparkten Auto auf die Fahrbahn getreten, sodass der 58-Jährige nicht mehr habe bremsen können. Er erfasste das Kind mit seinem Wagen, der Achtjährige stürzte.

Direkt nach dem Unfall habe sich ein Streit zwischen dem 51 Jahre alten Vater des Jungen und dem 58-Jährigen entwickelt. Laut Polizei schlug der Vater dem 58-Jährigen mehrere Male ins Gesicht.