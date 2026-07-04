Fahrer verliert Kontrolle über Tesla-Lkw und stößt mit mehreren Autos zusammen: Ehepaar stirbt
Dayton (Nevada/USA) - Am Steuer eingeschlafen? Im US-Bundesstaat Nevada löste ein verheerender Verkehrsunfall zwischen einem Tesla-Lkw und mehreren beteiligten Fahrzeugen ein polizeiliches Großaufgebot aus. Das Unglück forderte zwei Todesopfer: den Familienvater Sergio Villanueva und seine Ehefrau Jennifer.
"Am 28. Juni 2026 gegen 07.21 Uhr rückten Beamte des Lyon County Sheriff’s Office [...] zum Bereich Highway 50 und Traditions Parkway in Dayton aus, nachdem ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet worden war", gab das zuständige Polizeirevier in einer Pressemitteilung bekannt.
Nachdem die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eingetroffen waren, erfuhren die Beamten, dass ein Sattelzug mit zwei Autos kollidiert war. Einige Zeugen berichteten der Polizei, der Fahrer des Lkws "Tesla Semi" sei hinter dem Steuer eingeschlafen - bestätigt wurde das jedoch noch nicht.
Wie das Newsportal Forbes berichtete, waren Jennifer und ihr Partner Sergio mit einem älteren VW-Käfer unterwegs - einem Oldtimer, der kaum Schutz vor dem heftigen Aufprall bot. Der Fahrer des Sattelzugs sei nach Angaben der Behörden unverletzt geblieben.
"Ich kann Jen und Boo gar nicht genug loben. Sie hatten einfach ein Herz aus Gold", betonte Jennifer Bauer, eine Freundin des verstorbenen Paares gegenüber KOLO 8. Die Eheleute setzten sich in ihrer Gemeinde nicht nur ehrenamtlich für den Tierschutz ein, sie hatten auch stets ein offenes Ohr für die Bewohner.
Der tragische Unfall auf dem Highway ereignete sich nur wenige Kilometer von der Tesla-Gigafactory entfernt – einer der Produktionsstätten des Semi-Trucks.
Sergio hinterlässt nach Todes-Crash einen Sohn: Spenden sollen ihm helfen
Sergio Villanueva hinterlässt nach dem tödlichen Verkehrsunfall einen Sohn. Um die Beerdigungskosten des Paares decken und finanzielle Engpässe abzufedern zu können, richtete die leibliche Mutter des Jungen ein Spendenkonto auf GoFundMe ein.
"Kein Kind ist jemals darauf vorbereitet, einen Elternteil zu verlieren – schon gar nicht so plötzlich. [Er] studiert derzeit in Ohio, und für uns hat es oberste Priorität, ihn in dieser herzzerreißenden Zeit zu seiner Familie nach Hause zu holen", schrieb sie auf der Plattform.
Die Spenden-Kampagne zeigte vollen Erfolg: Innerhalb einer Woche erhielt der Junge rund 15.130 US-Dollar (circa 13.200 Euro) - etwa 76 Prozent des gesamten Spendenziels.
"Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Liebe, Ihre Unterstützung und Ihr Mitgefühl in einer der schwersten Zeiten, die unsere Familie je durchmachen musste", fügte Sergios Exfrau hinzu.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Facebook/Jennifer Villanueva