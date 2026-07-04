Fahrer verliert Kontrolle über Tesla-Lkw und stößt mit mehreren Autos zusammen: Ehepaar stirbt

Dayton (Nevada/USA) - Am Steuer eingeschlafen? Im US -Bundesstaat Nevada löste ein verheerender Verkehrsunfall zwischen einem Tesla-Lkw und mehreren beteiligten Fahrzeugen ein polizeiliches Großaufgebot aus. Das Unglück forderte zwei Todesopfer: den Familienvater Sergio Villanueva und seine Ehefrau Jennifer.

Jennifer und Sergio Villanueva waren gerade auf dem Highway in Dayton unterwegs, als sie plötzlich von einem Tesla-Lkw gerammt wurden. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Jennifer Villanueva

"Am 28. Juni 2026 gegen 07.21 Uhr rückten Beamte des Lyon County Sheriff’s Office [...] zum Bereich Highway 50 und Traditions Parkway in Dayton aus, nachdem ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet worden war", gab das zuständige Polizeirevier in einer Pressemitteilung bekannt.

Nachdem die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eingetroffen waren, erfuhren die Beamten, dass ein Sattelzug mit zwei Autos kollidiert war. Einige Zeugen berichteten der Polizei, der Fahrer des Lkws "Tesla Semi" sei hinter dem Steuer eingeschlafen - bestätigt wurde das jedoch noch nicht.

Wie das Newsportal Forbes berichtete, waren Jennifer und ihr Partner Sergio mit einem älteren VW-Käfer unterwegs - einem Oldtimer, der kaum Schutz vor dem heftigen Aufprall bot. Der Fahrer des Sattelzugs sei nach Angaben der Behörden unverletzt geblieben.

"Ich kann Jen und Boo gar nicht genug loben. Sie hatten einfach ein Herz aus Gold", betonte Jennifer Bauer, eine Freundin des verstorbenen Paares gegenüber KOLO 8. Die Eheleute setzten sich in ihrer Gemeinde nicht nur ehrenamtlich für den Tierschutz ein, sie hatten auch stets ein offenes Ohr für die Bewohner.

Der tragische Unfall auf dem Highway ereignete sich nur wenige Kilometer von der Tesla-Gigafactory entfernt – einer der Produktionsstätten des Semi-Trucks.