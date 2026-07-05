Tödlicher Frontalcrash am Bodensee: Mann wird in Transporter eingeklemmt und stirbt
Langenargen - Ein schlimmer Unfall auf der B31 im Bodenseekreis hat am Wochenende einen 41 Jahre alten Mann aus dem Leben gerissen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.
Das verheerende Unglück geschah gegen 10.40 Uhr zwischen Eriskirch und Oberdorf, einem Ortsteil von Langenargen. Wie ein Polizeisprecher berichtete, sei der Fahrer (64) eines Mercedes in Richtung Eriskirch unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.
Dort krachte er frontal mit dem entgegenkommenden Opel-Transporter des 41-Jährigen zusammen. Ein Motorradfahrer (69) hinter dem Opel versuchte mutmaßlich noch zu bremsen und auszuweichen, wodurch er stürzte.
Samt seiner Honda rutschte der Biker über die Fahrbahn und habe sich dabei "schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen", zugezogen.
Indes drehte sich der Mercedes und kam mitten auf der Straße zum Stehen, während der Transporter von der Fahrbahn geschleudert wurde.
Der 41-Jährige überlebte den Unfall nicht. Die Feuerwehr barg ihn aus seinem Fahrzeug, konnte aber nichts mehr für den Mann tun.
Rettungskräfte stundenlang im Einsatz: Radfahrer umfahren Absperrung
Auch der Mercedes-Fahrer wurde schwer, aber wohl nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Verletzten wurden vor Ort versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt wird der Schaden an allen Fahrzeugen auf rund 12.000 Euro geschätzt.
Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr, die mit zahlreichen Kräften vor Ort waren, kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Als die Angehörigen des Todesopfers verständigt wurden, waren Notfallseelsorger vor Ort.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Die Bundesstraße war in dem Bereich bis 15.45 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.
Wie die Freiwillige Feuerwehr Langenargen auf Facebook berichtete, sollen während des Einsatzes mehrere Radfahrer die Absperrung umfahren haben. Ihr Appell: "Absperrungen der Feuerwehr sind für alle Verkehrsteilnehmer verbindlich und unbedingt zu beachten."
Titelfoto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Langenargen