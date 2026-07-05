Tödlicher Frontalcrash am Bodensee: Mann wird in Transporter eingeklemmt und stirbt

Langenargen - Ein schlimmer Unfall auf der B31 im Bodenseekreis hat am Wochenende einen 41 Jahre alten Mann aus dem Leben gerissen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Schlimme Bilder: Die Unfallautos wurden völlig zerstört, ein 41-jähriger Mann starb in dem Transporter. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Langenargen

Das verheerende Unglück geschah gegen 10.40 Uhr zwischen Eriskirch und Oberdorf, einem Ortsteil von Langenargen. Wie ein Polizeisprecher berichtete, sei der Fahrer (64) eines Mercedes in Richtung Eriskirch unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Dort krachte er frontal mit dem entgegenkommenden Opel-Transporter des 41-Jährigen zusammen. Ein Motorradfahrer (69) hinter dem Opel versuchte mutmaßlich noch zu bremsen und auszuweichen, wodurch er stürzte.

Samt seiner Honda rutschte der Biker über die Fahrbahn und habe sich dabei "schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen", zugezogen.

Indes drehte sich der Mercedes und kam mitten auf der Straße zum Stehen, während der Transporter von der Fahrbahn geschleudert wurde.

Der 41-Jährige überlebte den Unfall nicht. Die Feuerwehr barg ihn aus seinem Fahrzeug, konnte aber nichts mehr für den Mann tun.