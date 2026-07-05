Unfall mit Blaulicht und Sirene: Rettungswagen im Einsatz kracht mit Mazda zusammen

Ludwigsburg - Rettungswagen-Crash im Norden von Ludwigsburg: Am Samstagmittag wurden beim Zusammenstoß eines Autos mit einem RTW drei Menschen verletzt.

Der Mazda überfuhr noch eine Verkehrsinsel, bevor der Wagen mit einem Sprinter zusammenkrachte. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Laut Polizei war der Fahrer (21) des Krankenwagens mit Blaulicht und Sirene in der Frankfurter Straße Richtung A81 unterwegs, eine Mazda-Fahrerin (58) in entgegengesetzter Richtung.

Sie habe an einer Kreuzung nach links in die Monreposstraße abbiegen wollen, ordnete sich dementsprechend auf der Linksabbiegerspur ein.

"Der Rettungswagen näherte sich der Kreuzung unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten und überfuhr das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage", so ein Sprecher.

Dann wurde es offenbar chaotisch. Der RTW-Fahrer habe wegen des Mazda zunächst leicht abgebremst, dann aber wieder beschleunigt. Unterdessen sei die 58-Jährige erst angefahren, habe ebenfalls gebremst und ihre Fahrt dann aber doch fortgesetzt.

Auf der Kreuzung krachte es schließlich: Der Rettungswagen stieß mit der linken Front in die rechte des Mazda. Daraufhin schleuderte dieser nach links, rauschte über eine Verkehrsinsel und fällte das dortige Verkehrszeichen.

Schließlich kam es noch zum Unfall mit einem Mercedes Sprinter, der hinter der Frau an der Ampel stand.