Unfall mit Blaulicht und Sirene: Rettungswagen im Einsatz kracht mit Mazda zusammen
Ludwigsburg - Rettungswagen-Crash im Norden von Ludwigsburg: Am Samstagmittag wurden beim Zusammenstoß eines Autos mit einem RTW drei Menschen verletzt.
Laut Polizei war der Fahrer (21) des Krankenwagens mit Blaulicht und Sirene in der Frankfurter Straße Richtung A81 unterwegs, eine Mazda-Fahrerin (58) in entgegengesetzter Richtung.
Sie habe an einer Kreuzung nach links in die Monreposstraße abbiegen wollen, ordnete sich dementsprechend auf der Linksabbiegerspur ein.
"Der Rettungswagen näherte sich der Kreuzung unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten und überfuhr das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage", so ein Sprecher.
Dann wurde es offenbar chaotisch. Der RTW-Fahrer habe wegen des Mazda zunächst leicht abgebremst, dann aber wieder beschleunigt. Unterdessen sei die 58-Jährige erst angefahren, habe ebenfalls gebremst und ihre Fahrt dann aber doch fortgesetzt.
Auf der Kreuzung krachte es schließlich: Der Rettungswagen stieß mit der linken Front in die rechte des Mazda. Daraufhin schleuderte dieser nach links, rauschte über eine Verkehrsinsel und fällte das dortige Verkehrszeichen.
Schließlich kam es noch zum Unfall mit einem Mercedes Sprinter, der hinter der Frau an der Ampel stand.
Polizei sucht Zeugen zum Unfallgeschehen in Ludwigsburg
Dessen 43-jähriger Fahrer blieb unverletzt, aber sowohl die Mazda-Fahrerin als auch der RTW-Fahrer und sein Beifahrer (35) erlitten leichte Verletzungen. Die Frau wurde vorsorglich zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.
Ihr Auto und der Rettungswagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sprinter konnte seine Fahrt fortsetzen. "Einer ersten Schätzung zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 25.000 Euro", hieß es.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben dazu machen können. Meldet Euch bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711/68690 oder per E-Mail an [email protected].
Titelfoto: KS-Images.de/Andreas Rometsch