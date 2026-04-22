Junge Bikerin (18) schleudert in Straßengraben bei Ludwigsburg

Markgröningen - Ein folgenschwerer Motorradunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag im Kreis Ludwigsburg. Eine junge Motorradfahrerin verlor die Kontrolle über ihre Maschine und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Landstraße wurde abgesichert und das Motorrad abgeschleppt. © 7aktuell.de | Luis Caballero

Gegen 16.15 Uhr war die 18-Jährige auf der Strecke zwischen Unterriexingen und Markgröningen unterwegs. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei wurde ihr eine Unebenheit auf der Fahrbahn zum Verhängnis. Beim Überfahren der Stelle verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte.

Während das Zweirad noch meterweit über den Asphalt schlitterte, wurde die Fahrerin in einen Graben rechts neben der Fahrbahn geschleudert.

Der Rettungsdienst versorgte die Schwerverletzte vor Ort. Im Anschluss wurde sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Am Motorrad entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Unfallaufnahme und die Bergung der Maschine dauerten etwa eineinhalb Stunden.