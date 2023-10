Junge Frau ohne Führerschein übt Autofahren und kracht gegen Supermarkt: Zwei Verletzte

Schaafheim - Es war als Freundschaftsdienst und inoffizielle Fahrstunde gedacht - und es endete mit einem schweren Unfall und einer zerstörten Wand! Auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Markts in der südhessischen Gemeinde Schaafheim kam es am gestrigen Dienstagabend zu einem verhängnisvollen Crash.

Schwerer Unfall auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Markts im südhessischen Schaafheim: Ein Auto krachte mit großer Wucht gegen die Wand des Markts. © Polizeipräsidium Südhessen

Eine 23-jährige Frau wollte gegen 21.30 Uhr einer 20-jährigen Freundin auf dem Parkplatz in der Großostheimer Straße Fahrunterricht geben, berichtete die Polizei in Südhessen in der Nacht zum heutigen Mittwoch.

Hierfür überließ die 23-Jährige ihrer Freundin das Steuer und setzte sich auf den Beifahrersitz eines weißen Autos. Doch die Übungsfahrt misslang gründlich und "mit weitreichenden Folgen", wie ein Sprecher sagte.

Die 20-Jährige ohne Führerschein verlor die Kontrolle über den Wagen, der in der Folge mit hoher Geschwindigkeit gegen die Außenwand des Einkaufmarkts krachte.

Die Front des Autos wurde massiv beschädigt, wie ein Foto der Polizei von der Unfallstelle zeigt.

Zudem war die Wucht der Kollision so groß, dass die Wand zu der Kundentoilette des Rewe-Marktes "gänzlich durchbrochen wurde", wie der Polizeisprecher betonte.