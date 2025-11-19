K29 voll gesperrt: Nissan und Lkw von der Straße geschleudert

Barsbüttel - Auf der K29 bei Barsbüttel kollidierten am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr ein Nissan und ein Lkw. Beide Fahrer wurden verletzt.

Weil die Nissan-Fahrerin auf der K29 von ihrer Spur abkam, prallte sie frontal in den ihr entgegenkommenden Lkw. © Christoph Seemann/Hamburg News

Die 52-jährige Fahrerin eines Nissan Qashqai fuhr auf der K29 aus Buchholz kommend in Richtung Hamburg.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Nissan-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem ihr entgegenkommenden Lkw zusammen, so die Polizei Ratzeburg.

Durch die Wucht des frontalen Aufpralls habe sich der Nissan entgegengesetzt zur Fahrtrichtung gedreht und kam rechts von der Straße ab.

Auch der Lkw sei nach dem Zusammenstoß rechts von der Straße abgekommen und in einem Graben stehen geblieben.

Die Nissan-Fahrerin wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr von Ersthelfern aus ihrem Auto befreit. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Auch der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Hamburg wurde leicht verletzt und ebenso in ein Krankenhaus gebracht.