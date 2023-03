Dumm gelaufen: Mann klaut Gebrauchtwagen und schrottet ihn nach 200 Metern

Kassel - Da war die ganze kriminelle Mühe nach wenigen Sekunden zunichtegemacht: In Kassel mündete der Diebstahl eines Gebrauchtwagens in einen Frontalcrash mit der Fußgängerampel.

Der Autodieb hatte zuvor noch geklaute Kennzeichen an dem Citroën angebracht, doch kurz darauf war die Fahrt auch schon wieder beendet. © Polizeipräsidium Nordhessen

Passiert ist der kuriose Unfall am späten Abend des gestrigen Montags im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. Ein Sprecher der Polizei schilderte am Dienstag den derzeitigen Stand der Ermittlungen.

So hatte ein Anwohner zufällig durch ein Fenster seiner Wohnung beobachtet, wie ein weißer Citroën C4 gegen 23.40 Uhr auf der Leipziger Straße stadtauswärts unterwegs war und dann aus ungeklärter Ursache in Höhe der Yorckstraße frontal gegen einen Ampelmasten krachte. Anschließend war der Fahrer zu Fuß vom Unfallort in Richtung Sandershäuser Straße geflüchtet.

Die per Notruf 110 alarmierte Polizei begann sofort mit der Fahndung nach dem Mann. Diese blieb aber trotz einiger dafür eingesetzter Streifen bislang erfolglos.

Dafür hielten die ersten Ermittlungen einige Überraschungen bereit, denn die am Citroën C4 angebrachten Kennzeichen waren gestohlen und das Auto nicht zugelassen.

Schließlich stellten die Beamten fest, dass der Wagen bei einem nur etwa 200 Meter vom Unfallort entfernten Gebrauchtwagenhändler vom Hof geklaut worden war.