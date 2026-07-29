Kind rennt auf Straße und wird frontal erfasst: Vierjähriger stirbt noch am Unfallort

Bad Friedrichshall - Tragischer Verkehrsunfall in Bad Friedrichshall: Ein vierjähriger Junge wurde am Dienstagabend von einem Auto erfasst und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Den Einsatzkräften gelang es nicht mehr, das Kind (4) zu retten. © Elias Wolf / EinsatzReport24

Wie die Polizei Heilbronn mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 20.50 Uhr in der Offenauer Straße. Eine 59-jährige Autofahrerin war dort mit ihrem Wagen unterwegs, als das Kind nach aktuellen Erkenntnissen unvermittelt auf die Fahrbahn rannte.

Der Junge wurde frontal von dem Fahrzeug erfasst. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam und er noch vor Ort verstarb.

Aufgrund der emotional sehr angespannten Lage am Unfallort rückten mehrere Streifenwagen an.