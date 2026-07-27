Lastwagen kracht in Hauswand und bleibt stecken

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Sattelzug steckt nach einem Unfall in einer Hauswand in Waldstetten fest. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt.

Von Klaas Seißer

Waldstetten - Ein Lastwagen ist in Waldstetten (Ostalbkreis) gegen eine Hauswand geprallt.

Zahlreiche Trümmerteile verteilten sich nach dem Crash.
Zahlreiche Trümmerteile verteilten sich nach dem Crash.  © onw-images

Das Fahrzeug steckt in der Hausmauer fest, sagte ein Polizeisprecher.

Zum Zustand des Fahrers teilte der Sprecher zunächst keine weiteren Informationen mit. Es soll sich um einen größeren Sattelzug handeln.

Die Ortsdurchfahrt von Waldstetten wurde wegen des Unfalls voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Titelfoto: onw-images

Mehr zum Thema Unfall: