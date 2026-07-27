Lastwagen kracht in Hauswand und bleibt stecken
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Von Klaas Seißer
Waldstetten - Ein Lastwagen ist in Waldstetten (Ostalbkreis) gegen eine Hauswand geprallt.
Das Fahrzeug steckt in der Hausmauer fest, sagte ein Polizeisprecher.
Zum Zustand des Fahrers teilte der Sprecher zunächst keine weiteren Informationen mit. Es soll sich um einen größeren Sattelzug handeln.
Die Ortsdurchfahrt von Waldstetten wurde wegen des Unfalls voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.
Titelfoto: onw-images