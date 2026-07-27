Lastwagen kracht in Hauswand und bleibt stecken

Waldstetten - Ein Lastwagen ist in Waldstetten (Ostalbkreis) gegen eine Hauswand geprallt.

Zahlreiche Trümmerteile verteilten sich nach dem Crash. © onw-images

Das Fahrzeug steckt in der Hausmauer fest, sagte ein Polizeisprecher.

Zum Zustand des Fahrers teilte der Sprecher zunächst keine weiteren Informationen mit. Es soll sich um einen größeren Sattelzug handeln.