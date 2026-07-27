Riskante Kletteraktion: 35-Jähriger stürzt beim Uracher Wasserfall in die Tiefe

Bad Urach - Ein leichtsinniger Kletterversuch hat am Sonntagnachmittag am Uracher Wasserfall zu einem schweren Unfall geführt. Ein 35 Jahre alter Mann stürzte an einer Kalksteinwand mehrere Meter in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die riskante Kletteraktion passierte am Uracher Wasserfall bei Reutlingen. © Thomas Warnack/dpa

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich das Unglück am späten Nachmittag gegen 17.15 Uhr. Der Mann hatte sich dazu entschieden, die steile Kalksteinwand unterhalb der sogenannten Hochwiese hinauf zur Elefantenhöhle zu klettern. Dabei war er ungesichert.

Während des riskanten Aufstiegs verlor der 35-Jährige den Halt und stürzte ab. Er fiel mehrere Meter tief auf eine Plattform und schlug danach auf dem darunter verlaufenden Wanderweg auf.

Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Einsatzkräfte der Bergwacht, des Rettungsdienstes sowie der Polizei eilten zum Unfallort und übernahmen die medizinische Erstversorgung.