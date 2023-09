Kind wird bei Unfall aus Mini geschleudert und lebensgefährlich verletzt

Neuendettelsau - In Mittelfranken kam es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall , bei dem ein Kind lebensgefährlich verletzt wurde.

Der Mini überschlug sich und blieb demoliert im Straßengraben liegen. © vifogra

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine 30-jährige Mini-Fahrerin am Sonntag gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße AN14 von Neuendettelsau kommend in Richtung Schlauersbach unterwegs.

In einer Rechtskurve verlor die Frau die Kontrolle über das Auto und kam von der Fahrbahn ab. Der Mini krachte in einem Entwässerungsgraben gegen ein Betonrohr und überschlug sich.

"Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte ein auf der Rückbank sitzendes Kind aus dem Fahrzeug", erklärte die Polizei.

Rettungskräfte entdeckten das schwer verletzte Mädchen im Vorschulalter außerhalb des Autos. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus.

Die Mutter und ein weiteres Kind erlitten mittelschwere Verletzungen und kamen ebenfalls in eine Klinik.