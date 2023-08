Wespe löst heftigen Verkehrsunfall aus: Zwei Schwerverletzte

Mühlberg (Elbe-Elster) - Es ist sicherlich ein Albtraum für alle Phobiker: Mitten bei der Fahrt fliegt eine Wespe ins Auto und man ist mit dem Insekt im Wageninneren "gefangen", was immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen führt.

Die beiden Schwerverletzten mussten mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

So geschehen am vergangenen Freitag im brandenburgischen Mühlberg. Wie die Polizeidirektion Süd am Sonntag mitteilte, verlor eine 81-Jährige aus Panik vor einer Wespe die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

In der Folge geriet die Seniorin mit ihrem Wagen zunächst nach links in den Gegenverkehr, bevor sie schließlich nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum krachte.

Durch den heftigen Aufprall wurden die 81 Jahre alte Frau und ein 12-jähriges Mädchen, das ebenfalls in dem Auto saß, schwer verletzt.