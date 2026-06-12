Kleinlaster übersehen: 30-Jähriger stirbt bei Unfall

Krauchenwies - Ein 30 Jahre alter Mann ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen)(Landkreis Sigmaringen) gestorben.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Auf der B311 fuhr der Mann den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge kurz vor 6 Uhr einen Gemeindeverbindungsweg von der Unteren

Mühle kommend ("Am Gipfele") und wollte mit seinem Mitsubishi die B311 in

Richtung Ablach die Straße überqueren.

Dabei übersah er offenbar einen Kleinlaster aus Richtung Göppingen kommend. Der Fahrer des Mini-Lkw versuchte noch auszuweichen, konnte aber die Kollision nicht verhindern.

Beide Fahrzeuge wurden in ein Feld geschleudert. Der 30-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Wrack geschnitten werden. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Der 22-Jährige Fahrer des Kleinlasters wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.